Никуда не полетели. На экс-директора тагильской турфирмы «Экзотика» заявили в полицию

Одна из пострадавших опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала, что 29 Сентября 2019 должна была вместе с семьёй улететь в Турцию по купленной у Анны Эрсайоглу путёвке. Однако в день отъезда Эрсайоглу связалась с девушкой и сообщила, что в отеле закончились места и необходимо выбрать другой. Спустя две недели девушка так и не улетела, тогда Эрсайоглу предложила выбрать другую страну, однако и в этот раз девушка улететь не смогла.

По её словам, Анна Эрсайоглу пообещала вернуть деньги и добавить компенсацию в течении 7 дней, однако так этого и не сделала. Девушка, отмечает, что Эрсайоглу выходит на связь и постоянно обещает всё вернуть и даже отправляла документы с электронной подписью банка, что деньги переведены, но на счёт они так и не поступили.

Пострадавшая также рассказала, что ранее Анна Эрсайоглу проживала в Нижнем Тагиле, а позже переехала в Турцию где завела семью и получила гражданство. Также примечательно, что по данным сайта «Сбис», на Анну Эрсайоглу была зарегистрирована турфирма ООО «Экзотика», но она была ликвидировано в конце 2018 года. Пострадавшая отметила, что в договоре с Эрсайоглу фирма называлась «NATURE ANERS TURKTY — ЭКЗОТИКА».

Позже девушка узнала, что есть и другие пострадавшие. Только в Нижнем Тагиле их порядка 30, а также есть в других городах: Москве, Перми, Пятигорске. Также пострадавшая утверждает, что Эрсайоглу продолжает продавать путёвки, а общая сумма денег, которую она должна пострадавшим, по их подсчётам, составляет порядка 3 миллионов рублей.

6 февраля пострадавшая удалила пост с обвинениями из соцсетей, рассказав TagilCity.ru, что договорилась с Эрсайоглу, что она переведёт деньги до 20:00, иначе пост опять будет опубликован. На момент публикации пост удалён, а девушка не отвечает на сообщения корреспондента TagilCity.ru. Получить комментарий у Эрсайоглу также не удалось — на сообщения в соцсетях она не отвечает.

Однако в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что с жалобой на Эрсайоглу в полицию обратились уже 18 человек.

Сотрудники ОЭБ и ПК проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение,рассказали TagilCity.ru в полиции.