«Сбила ограждения и влетела». В Нижнем Тагиле «Тойота» столкнулась автобусом ЕВРАЗа
Сегодня, 12:56ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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Сегодня, 7 февраля, в 7:15 на ГГМ автомобиль «Тойота Королла» врезался в пассажирский автобус.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Водитель двигался со стороны Гальянки в город. Он не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство «Нефаз», припаркованное в «кармане», рассказали TagilCity.ru в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД.
По данным пресс-службы, в автобусе находился только водитель. Травм в результате аварии никто не получил.
Глава города Владислав Пинаев стал свидетелем ДТП, о чем рассказал сегодня, 7 февраля на аппаратном совещании.
Перед [улицей] Дружинина залетел на «Королле», прямо перед нами. Он по Уральскому проспекту летел, а там автобус ЕВРАЗовский стоял. Тот [водитель «Тойоты Королла»] сбил все ограждения и влетел в автобус, сказал Владислав Пинаев.
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