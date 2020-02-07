«Сбила ограждения и влетела». В Нижнем Тагиле «Тойота» столкнулась автобусом ЕВРАЗа

Водитель двигался со стороны Гальянки в город. Он не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство «Нефаз», припаркованное в «кармане», рассказали TagilCity.ru в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД.

По данным пресс-службы, в автобусе находился только водитель. Травм в результате аварии никто не получил.

Глава города Владислав Пинаев стал свидетелем ДТП, о чем рассказал сегодня, 7 февраля на аппаратном совещании.