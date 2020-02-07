В Екатеринбурге 5-летний мальчик спас маму от отчима с ножом
Сегодня, 17:57ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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4 февраля в Екатеринбурге 5-летний мальчик вызвал полицию, спасая жизнь матери, которую пытался зарезать сожитель, сообщает Знак.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел в доме на улице Избирателей, 67А. После звонка ребенка в дежурную часть на место происшествия прибыл наряд ППС. Полицейские задержали 34-летнего сожителя матери, который ранее был судим за умышленное уничтожение чужого имущества, рассказали пресс-группе полиции города.
Он успел нанести женщине несколько ножевых ранений. На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас, по решению суда, он находится под стражей.
Пострадавшая была госпитализирована в ГКБ № 36. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
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