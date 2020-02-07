В Екатеринбурге 5-летний мальчик спас маму от отчима с ножом

Инцидент произошел в доме на улице Избирателей, 67А. После звонка ребенка в дежурную часть на место происшествия прибыл наряд ППС. Полицейские задержали 34-летнего сожителя матери, который ранее был судим за умышленное уничтожение чужого имущества, рассказали пресс-группе полиции города.

Он успел нанести женщине несколько ножевых ранений. На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас, по решению суда, он находится под стражей.