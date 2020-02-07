В Екатеринбурге директор компании-застройщика осужден за мошенничество на 10 млн руб

Руководителя компании-застройщика Андрея Тимчука признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе судебных разбирательств было установлено, что в 2013 году было принято решение о достройке дома из трех секций в городе Лесной в связи с банкротством первоначального застройщика. Для этого организовали потребительский кооператив «Лесной». С застройщиком ООО «Уральская строительная компания» был заключен договор подряда на осуществление строительно-монтажных работ в срок до 1 марта 2015 года.

В 2014 году с кооперативом и ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» были заключены договора паенакоплений для покупки 43 квартир и одной секции дома, а в декабре 2015 года и марте 2016 года — государственные контракты на финансирование строительства 45 квартир в третьей секции дома. Квартиры должны были быть переданы по государственным и региональным программам, в том числе детям-сиротам.

Тимчук, занимавший должность директора по строительству ООО «Уральская строительная компания», а также являющийся председателем правления ПК «Лесной» с ноября 2015 года, дал своим подчиненным указание — внести ложные сведения в акты выполненных работ об объемах, видах и стоимости работ. Впоследствии документы были переданы ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» для оплаты.

Согласно заключению эксперта, стоимость невыполненных, но оплаченных работ составила более десяти миллионов рублей. Суд счел, что средства обвиняемый обратил в свою пользу.