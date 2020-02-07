В Екатеринбурге два часа тушили пожар на складе с пластмассой и газовыми баллонами
Сегодня, 19:10ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге произошел пожар на складе с пластмассой. Огонь на площади 450 квадратных метров тушили в течение двух часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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Как рассказали в МЧС, сначала огонь бушевал на площади в 300 квадратных метров, но затем распространился на площадь 450 квадратных метров. Спасатели отметили, что распространению огня способствовало присутствие на складе пластмассовых изделий.
Также в здании находились кислородные и газовый баллоны, которые пожарные вынесли на улицу, чтобы не произошло взрыва.
До прибытия пожарных из загоревшегося здания эвакуировались десять человек. На месте работали 19 единиц техники, 59 человек личного состава. Для тушения огня был использован пожарный водоем объемом 500 кубических метров, создан штаб пожаротушения для координации сил и средств.
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