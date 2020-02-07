В Екатеринбурге два часа тушили пожар на складе с пластмассой и газовыми баллонами

Как рассказали в МЧС, сначала огонь бушевал на площади в 300 квадратных метров, но затем распространился на площадь 450 квадратных метров. Спасатели отметили, что распространению огня способствовало присутствие на складе пластмассовых изделий.

Также в здании находились кислородные и газовый баллоны, которые пожарные вынесли на улицу, чтобы не произошло взрыва.