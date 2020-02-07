В Екатеринбурге полиция изъяла поддельный алкоголь на сумму свыше миллиона рублей
В Екатеринбурге полиция в результате проверки информации о наличии на одном из складов Кировского района поддельного алкоголя изъяла продукции на сумму более миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».
В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в незаконной торговле алкоголем. Склад с продукцией был обнаружен в Кировском районе.
Как уточнили изданию в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, сотрудники полиции проводили проверку оперативной информации о хранении на территории одного из рыночных комплексов нелегального алкоголя.
Во время обыска складского помещения изъято свыше 4 тысяч бутылок водки и иных спиртосодержащих продуктов, а также 14,5 тысяч емкостей спиртосодержащей жидкости общим объемом 4,5 тысяч литров, сообщили в отделении по связям со СМИ.
На бутылках отсутствовали акцизные марки, а на тех, что были — республики Казахстан.
Арендатором склада оказался 50-летний мужчина. По его словам, алкоголь предназначался для продаже в Екатеринбурге и области. Исследования показали, что весь алкоголь является поддельным. Арендатору грозит до шести лет лишения свободы.