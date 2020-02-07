В Екатеринбурге полиция изъяла поддельный алкоголь на сумму свыше миллиона рублей

В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в незаконной торговле алкоголем. Склад с продукцией был обнаружен в Кировском районе.

Как уточнили изданию в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, сотрудники полиции проводили проверку оперативной информации о хранении на территории одного из рыночных комплексов нелегального алкоголя.

Во время обыска складского помещения изъято свыше 4 тысяч бутылок водки и иных спиртосодержащих продуктов, а также 14,5 тысяч емкостей спиртосодержащей жидкости общим объемом 4,5 тысяч литров, сообщили в отделении по связям со СМИ.

На бутылках отсутствовали акцизные марки, а на тех, что были — республики Казахстан.