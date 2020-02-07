В Кировской области проверяют сообщения о возможном убийстве пациентов анестезистом
Сегодня, 20:37ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Следственный комитет и Министерство здравоохранения Кировской области проверяет информацию, появившуюся в СМИ о том, что анестезист госпиталя для ветеранов отключал пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких, пишет ТАСС.
Ранее на форуме «Двач» один из пользователей написал о том, что работает в госпитале и отключает больных от аппарата искусственной вентиляции лёгких, он заявил о десяти таких случаях. Также этот человек сообщил, что ему нравилось наблюдать за агонией умирающих без аппаратов ИВЛ людей. Для того, чтобы доказать, что он не врет, он выложил фото бейджа и рабочей формы.
В Министерстве рассказали, что данный сотрудник действительно работает Кировском областном госпитале для ветеранов войн, однако он отрицает свою причастность к обсуждению на форуме. Также в ведомстве пояснили, что униформа на фотографии не соответствует той, что носят сотрудники госпиталя. Фактов смерти во время дежурства данного сотрудника не выявлено.
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