В Кировской области проверяют сообщения о возможном убийстве пациентов анестезистом

Ранее на форуме «Двач» один из пользователей написал о том, что работает в госпитале и отключает больных от аппарата искусственной вентиляции лёгких, он заявил о десяти таких случаях. Также этот человек сообщил, что ему нравилось наблюдать за агонией умирающих без аппаратов ИВЛ людей. Для того, чтобы доказать, что он не врет, он выложил фото бейджа и рабочей формы.