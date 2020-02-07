В Татарстане при крушении вертолёта погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Известно, что 7 февраля в Татарстане потерпел крушение вертолет Bell 407. Вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища в 6 км от берега. На борту находились три человека. По предварительным данным, два человека получили тяжелые травмы, один, по фамилии Хайруллин, скончался.