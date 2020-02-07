В Татарстане при крушении вертолёта погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин
Сегодня, 22:13ПроисшествияФото: duma.gov.ru
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При крушении вертолета в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает Интерфакс.
Известно, что 7 февраля в Татарстане потерпел крушение вертолет Bell 407. Вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища в 6 км от берега. На борту находились три человека. По предварительным данным, два человека получили тяжелые травмы, один, по фамилии Хайруллин, скончался.
Официального подтверждения или опровержения информации пока нет. Следственное управление на транспорте Приволжского округа уже начало проверку по факту случившегося. Среди причин крушения называют технические неполадки и сложные погодные условия.
Единоросс Айрат Хайруллин занимался вопросами аграрной политики, являлся президентом Национального союза производителей молока.
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