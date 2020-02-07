Замглавы Генштаба ВС Халил Арсланов задержан по делу о хищении 6,7 млрд рублей

В конце января 2020 года Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В ближайшее время судом будет избрана мера пресечения.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2013 году. Оно связано с хищением денежных средств при заключении государственного контракта на ремонт специальной военной техники.

Кроме того, по уголовному делу проходит бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.

Все они признались в совершении махинаций, в том числе и во время закупки средств связи на сумму более 6,5 миллиардов рублей.