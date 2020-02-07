Жителя Горноуральска осудят за хищение 78 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки

В канун нового года пенсионерка отправилась в магазин. У нее с собой были наличные средства и кредитная банковская карта, на счету которой находилось 80 тысяч рублей. После оплаты покупок женщина отправилась домой.

Пропажу банковской карты пенсионерка обнаружила, когда ей через несколько дней пришло на телефон сообщение о снятии денежной суммы в размере 40 тысяч рублей. Женщина на него не обратила внимания, но на следующий день было снято еще 36 тысяч рублей.

В общей сложности, со счета карты было похищено 78 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением.

В ходе расследования было установлено, что похитил денежные средства 48-летний односельчанин, который ранее к ответственности не привлекался. Он пояснил сотрудникам полиции, что нашел на улице кошелек, в котором находилась банковская карта и пин-код, записанный на бумажке.

Позднее, он проверил состояние счета и снял средства. По своему усмотрению мужчина потратил 36 тысяч рублей, а остальные 42 тысячи рублей он хранил дома.

Подозреваемый раскаялся в преступлении и практически в полном объеме возместил причиненный ущерб.