На свердловской трассе пять человек погибли в лобовом ДТП

На свердловской трассе пять человек погибли в лобовом ДТП

Сегодня, 11:23ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
На свердловской трассе в лобовом ДТП погибли пять человек. Три человека пострадали, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать им необходимую помощь.

Смертельное ДТП произошло вечером 6 февраля на трассе Нижние Серги — Атиг. Автомобиль ВАЗ допустил выезд по полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Шкода», сообщает департамент информационной политики.

В результате столкновения погибли пять человек, трое пострадали. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Министерству здравоохранения оказать всю возможную помощь госпитализированным.

Напомним, 6 февраля под Серовом произошло смертельное ДТП. Водитель Kia Cerato выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с фурой «Магнит». 63-летний водитель легкового автомобиля и его 60-летняя супруга скончались на месте.

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