Прокуратура по Свердловской области проверит обстоятельства ДТП, при котором погибли две девочки, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования обстоятельств ДТП, при котором погибли две сестры — восьмилетня и десятилетняя девочки. Напомним, авария произошла 7 февраля под Ивделем. Водитель «Киа Рио» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. Водитель «Киа», отец девочек, госпитализирован в тяжелом состоянии. 8-летняя девочка скончалась на месте, а её десятилетняя сестра — по дороге в больницу. В Свердловской области в ДТП на трассах погибли двое взрослых и два ребенка

