В Нижнем Тагиле скончалась второй директор туристического клуба «Азимут» Ирина Самойлова.

О смерти Ирины Самойловой стало известно 7 февраля из группы турклуба во «Вконтакте». Центр туризма Нижнего Тагила выразил соболезнования родным и друзьям Ирины Николаевны. Прощание с покойной пройдет 9 февраля в 11.30 в «Реквиеме». Для жителей Вагонки будет организован трансфер на автобусах. Напомним, 5 февраля скончался актер сериалов «Бригада» и «Полицейский с Рублевки» Виталий Альшанский. Умер российский актер сериала «Бригада» и «Полицейский с Рублевки» Виталий Альшанский

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter