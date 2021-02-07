В Нижнем Тагиле загоревшийся на ГГМ автомобиль попал на видео

Происшествие случилось около 8.00 во дворе дома на ГГМ в Нижнем Тагиле, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Для тушения загоревшегося автомобиля были привлечены силы двух пожарных машин.
На кадрах запечатлен горящий автомобиль. Автор рассказывает, что около 7.55 утра услышал хлопок и выглянул в окно. Очевидец отметил, что спасатели приехали очень быстро. Судя по кадрам, с огнем удалось справиться меньше чем за минуту.
От огня никто не пострадал.
Напомним, ночью 6 февраля в Нижнем Тагиле загорелась баня на улице Вишневая. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. К тушению привлекли две единицы спецтехники и шесть сотрудников МЧС.