В Свердловской области в ДТП на трассах погибли двое взрослых и два ребенка

В Свердловской области на трассе под Ивделем погибли 10-летняя и 8-летняя девочки, а также мужчина и женщина на автодороге Екатеринбург-Тюмень.

Одна из трагедий произошла 7 февраля на 116 километре трассы Ивдель-ХМАО, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. По предварительной информации, водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия, из-за чего допустил занос транспортного средства и вылетел на полосу встречного движения. Там «Киа» столкнулась с «Ленд Крузером». В результате ДТП погибла 8-летняя девочка. Её 10-летняя сестра скончалась в машине «скорой» при транспортировке в больницу. Отец девочек — водитель автомобиля Kia — в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение города Югорск. В Land Cruiser никто не пострадал. Окончательная​ причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение. Второе смертельное ДТП случилось 7 февраля около 7.00 утра на трассе Екатеринбург-Тюмень водитель «Киа Рио» не справился с управлением и вылетел на «встречку». Там произошло столкновение с грузовиками MAN и Volvo. В результате ДТП погибли 31-летний водитель Kia и его 21-летняя пассажирка скончались на месте. Еще один пассажир легкового автомобиля был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Напомним, 7 февраля в Свердловской области произошло смертельное ДТП. На трассе на трассе между Екатеринбургом и Алапаевском столкнулись автомобиль ВАЗ и автобус. Как сообщают очевидцы, один человек погиб и несколько пострадали. На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом и легковым автомобилем

