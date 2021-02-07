«Вместо кассы взяли кальяны»: в Екатеринбурге неизвестные обокрали табачный магазин

«Вместо кассы взяли кальяны»: в Екатеринбурге неизвестные обокрали табачный магазин

Сегодня, 15:06ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге неизвестные взломали табачный магазин и украли кальяны. Кассу воры не тронули.

Около 03.00 представители ЧОП позвонили владельцу табачного магазина на улице Щорса в Екатеринбурге и сообщили о краже, пишет E1.

По подсчетам бизнесмена, ущерб составил около 22 тысяч рублей. Воры похитили 20 банок табака и шесть кальянов.

Странно, что вместо кассы взяли кальяны. Рядом еще и ноутбук стоял, рассказал владелец торговой точки.

Предприниматель добавил, что после преступления нашел у крыльца осколки колбы, 2 чашки и шахту от кальяна.

Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения. На ней трое неизвестных в маске и перчатках совершают кражу и скрываются с места происшествия.

Video:YouTube-канал «Происшествия оперативно»

В пресс-службе МВД рассказали, что по факту кражи заведено уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге интернет-пользователи заподозрили охранников торгового центра в краже денежных средств из капсулы для сбора пожертвований. В полиции сообщили, что заявлений по данному поводу не поступало в правоохранительные органы.

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