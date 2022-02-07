Экс-опер Руслан Белоконный из Нижнего Тагила вновь лишен свободы

Бывший полицейский Руслан Белоконный 6 февраля вышел из изолятора для административно-задержанных по делу о пьяной езде, а вечером тагильчанина вновь задержали. На этот раз, за прошлогоднюю драку.

Об этом редакции TagilCity.ru рассказала жена бывшего опера из Нижнего Тагила Елена. Руслана опять задержали, везут на Тельмана, 40. Говорят, что по делу о драке в мае 2021 года,рассказала изданию супруга Белоконного. Подробностями задержания и обвинений, выдвинутых на этот раз экс-оперативнику, с редакцией TagilCity.ru поделился его адвокат Алексей Усатов. По словам правозащитника, Белоконного действительно отвезли в отдел полиции № 17 на Вагонке по делу о драке. Руслана сегодня задержали по статье 6.1.1 (побои, примечание редакции) КоАП РФ по событиям мая 2021 года. Потерпевший по данному административному делу сегодня подал заявление в отдел полиции о том, что данных событий не было, что он не правильно понимал суть данных событий. 7 февраля будет судебное заседание по данному факту в мировом суде Дзержинского района,сообщил TagilCity.ru Алексей Усатов. Как ранее Руслан Белоконный заявил журналистам редакции во время заседание по делу тренера, следователь СУ СК РФ по Тагилстроевскому району Евгений Варехин запросил у судьи изменить меру пресечения экс-правоохранителю. В частности, запретить тагильчанину пользоваться интернетом и общаться со СМИ. Заседание по данному вопросу состоялось в пятницу, 4 февраля. Следователь Варехин обратился в суд с ходатайством по поводу избрания меры пресечения Белоконному Руслану Владимировичу в виде запрета на определенные действия. Данное ходатайство было частично удовлетворено, при этом следователь пытался ограничить Белоконного в правах общения со СМИ с использованием телефона и выхода в интернет. Данные обстоятельства судом были отклонены, потому что задевают непосредственно права Белоконного, рассказал редакции Алексей Усатов. В итоге из тех требований, которые запросил у суда Варехин, были удовлетворены следующие: являться к следователю по вызовам и находиться дома в ночное время суток. Напомним, 3 февраля СК возобновил дело тренера. По версии следствия, экс-правоохранитель подменил анализы спортсмена. Публикации в СМИ стали поводом для ареста на 10 суток экс-опера из Тагила Белоконного

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter