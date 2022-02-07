Пьяный житель Кушвы угнал у знакомого автобус за долги

Нетрезвый житель Кувшы решился на угон автобуса у знакомого после того, как тот задолжал ему денег.

Информация об угоне автобуса ГАЗ поступила сотрудникам ДПС ночью, и они приступили к патрулированию. Вскоре автобус был обнаружен недалеко от места угона, на улице Луначарского. На требования об остановке водитель не отреагировал и продолжил двигаться в сторону улице Строителей, нарушая ПДД. Стражи дорожного правопорядка начали преследование автобуса. После недолгой погони водитель остановился и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Угонщиком оказался местный житель 1995 года рождения, у которого не было прав. Мужчина был пьян, но пояснил, что решился на такой поступок, так как его знакомый, владеющий автобусом, был должен ему денег. В отношении угонщика заведено административное и уголовное дело, сообщили в областном управлении ГИБДД.

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