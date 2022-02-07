Водитель под Нижним Тагилом выжил в ДТП и замерз насмерть

Тело мужчины нашли на дороге автомобилисты. Оно лежало около автомобиля «Нива», съехавшего с дороги в кювет. Водители вызвали на место полицейских и скорую помощь.
В ходе проверки сотрудники МВД установили личность умершего. Им оказался 51-летний житель Верхней Салды. 6 февраля он ехал в сторону соседнего населенного пункта, но в какой-то момент не справился с управлением и попал в ДТП.
По основной версии, водитель внедорожника накрепко застрял в сугробе. Намучавшись, он вышел из машины на мороз и попытался добраться до дороги. Внезапно ему стало плохо, сердце остановилось.
Более точную причину смерти должна установить судебно‑медицинская экспертиза, сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский».
Обстоятельства и причина ДТП устанавливаются.