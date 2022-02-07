Водитель под Нижним Тагилом выжил в ДТП и замерз насмерть

Водитель под Нижним Тагилом выжил в ДТП и замерз насмерть
Водитель под Нижним Тагилом выжил в ДТП и замерз насмерть
Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»

Полиция проводит проверку после гибели водителя в ДТП под Нижней Салдой

Инцидент произошел 6 февраля на дороге Нижняя Салда — деревня Нелоба. На 3 километре был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Тело мужчины нашли на дороге автомобилисты. Оно лежало около автомобиля «Нива», съехавшего с дороги в кювет. Водители вызвали на место полицейских и скорую помощь.

В ходе проверки сотрудники МВД установили личность умершего. Им оказался 51-летний житель Верхней Салды. 6 февраля он ехал в сторону соседнего населенного пункта, но в какой-то момент не справился с управлением и попал в ДТП.

По основной версии, водитель внедорожника накрепко застрял в сугробе. Намучавшись, он вышел из машины на мороз и попытался добраться до дороги. Внезапно ему стало плохо, сердце остановилось.

Более точную причину смерти должна установить судебно‑медицинская экспертиза, сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский».

Обстоятельства и причина ДТП устанавливаются.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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