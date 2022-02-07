За гибель беременной в ДТП и пострадавшего ребенка свердловчанка получила 3 года

Свердловчанка Лидия Логинова понесла наказание за смертельное ДТП

Камышловский суд вынес приговор в отношении Лидии Логиновой. Жительницу Сухого Лога признали виновной в гибели двух женщин в ДТП.

Дорожная авария произошла 7 февраля прошлого года. На трассе «Тюмень — Екатеринбург» автомобиль Nissan Tiida под управлением Лидии Логиновой влетел во встречный «Лада Калина». Погибли беременная женщина и пенсионерка. Водитель отечественного авто получил закрытый перелом ноги и ушиб головного мозга. Также в этой машине пострадал трехлетний ребенок. При ударе осколок разбившегося лобового стекла попал малышу в щеку, а нога была сломана. Ребенок выжил, но в больнице шрам назвали неизгладимым обезображиванием лица. Лидия Логинова не признала свою вину. Она заявила, что пыталась предотвратить столкновение. Не получилось. Выслушав стороны дела, Камышловский суд пришел к выводу о виновности жительницы Сухого Лога и приговорил женщину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии–поселении. Гражданский иск о возмещении пострадавшим морального вреда удовлетворен. У подсудимой есть 10 дней на обжалование вердикта, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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