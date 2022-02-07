Житель Нижней Салды забил до смерти бабушку за отказ дать деньги на алкоголь

Житель Нижней Салды забил до смерти бабушку за отказ дать деньги на алкоголь
Житель Нижней Салды забил до смерти бабушку за отказ дать деньги на алкоголь
Сегодня, 15:06ПроисшествияФото: 1MI

Суд Нижней Салды вынес приговор 39-летнему местному жителю

В суде Свердловской области вынесли приговор 39-летнему гражданину, проживающему в Нижней Салде. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть по неосторожности.

В ходе следствия установили, что инцидент произошел в Нижней Салде 3 августа минувшего года. Нетрезвый мужчина пришел в дом матери и бабушки, чтобы потребовать денег на алкоголь. Отказ очень разозлил его, и он стал применять силу. Мать вырвалась и спряталась, и тогда подсудимый переключил свою агрессию на старушку. От полученных ударов пожилая женщина скончалась в больнице.

Суд приговорил жителя Нижней Салды к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

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