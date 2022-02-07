Житель Нижней Салды забил до смерти бабушку за отказ дать деньги на алкоголь

В ходе следствия установили, что инцидент произошел в Нижней Салде 3 августа минувшего года. Нетрезвый мужчина пришел в дом матери и бабушки, чтобы потребовать денег на алкоголь. Отказ очень разозлил его, и он стал применять силу. Мать вырвалась и спряталась, и тогда подсудимый переключил свою агрессию на старушку. От полученных ударов пожилая женщина скончалась в больнице.