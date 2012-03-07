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Еще одна фальшивая 5-тысячная купюра найдена в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще одна фальшивая 5-тысячная купюра найдена в Нижнем Тагиле

7 марта 2012, 12:59ПроисшествияОльга
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