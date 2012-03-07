Еще одна фальшивая 5-тысячная купюра найдена в Нижнем Тагиле
7 марта 2012, 12:59ПроисшествияОльга
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На этот раз в МДМ-банке. Женщина пришла пополнить счет и одна из купюр оказалась ненастоящей. Накануне ей вернула долг подруга – владелица нескольких небольших торговых точек. Возможно, что подделкой расплатился кто-то из покупателей.
Серия фальшивки СК. Ранее такой серии 5-тысячных подделок в НижнемТагиле не находили, но эксперты говорят, что это — не показатель.Фальшивомонетчики в сегодняшних условиях могут с легкостью менять серииподделок.
При этом, скорее всего, все фальшивки – привозные, рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе нижнетагильского управления МВД.
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