Еще одно нападение на депутата: ночью в Первоуральске сгорела машина народного избранника

Инцидент произошел около 2:45 на парковке местного развлекательногоцентра. Депутат подъехал к увеселительному заведению и оставил свойавтомобиль на стоянке. Однако буквально через пять минут после того, какон зашел в здание, раздался громкий хлопок. Владислав Стенька выбежална улицу и увидел, что горит его машина сообщил «УралПолит.Ru»пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Наместо происшествия прибыли пожарные и полиция. У иномарки оказалисьповреждены задний бампер и часть салона. Припаркованные рядом автомобилине пострадали. Сообщается, что полицейские обнаружили на местепроисшествия ряд вещдоков, которые в настоящее время приобщены кматериалам проверки по данному факту.

Это уже второе за суткипроисшествие со свердловскими депутатами. Как сообщалось ранее, вчера пенсионер с топоромнапал на депутата гордумы Кировградского ГО Ирину Минееву.