Один из стоматологических салонов города этой ночью пытались поджечь

Там сработала сигнализация. Сотрудники ЧОП «Регион» обнаружили на месте происшествия разбитое окно, авнутри помещения – горящий факел. Его потушили. Госпожнадзор и полицияпроводят проверки по этому факту. Решается вопрос о возбужденииуголовного дела. Руководство стоматологии «Агат» от комментариев отказалось.

В Нижнем Тагиле это уже второй поджог за 2 недели. В ночьна 21 февраля во дворе дома на Первомайской сгорели 2 автомашины. Но тотподжог политологи и пострадавшие склонны связывать с предвыборнойкампанией в Гордуму.