Один из стоматологических салонов города этой ночью пытались поджечь
7 марта 2012, 16:37ПроисшествияОльга
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Один из стоматологических салонов города этой ночью пытались поджечь. Как рассказали информагентству «Все новости» в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, ЧП произошло около 11-ти вечера в салоне «Агат» на улице Черных.
Там сработала сигнализация. Сотрудники ЧОП «Регион» обнаружили на месте происшествия разбитое окно, авнутри помещения – горящий факел. Его потушили. Госпожнадзор и полицияпроводят проверки по этому факту. Решается вопрос о возбужденииуголовного дела. Руководство стоматологии «Агат» от комментариев отказалось.
В Нижнем Тагиле это уже второй поджог за 2 недели. В ночьна 21 февраля во дворе дома на Первомайской сгорели 2 автомашины. Но тотподжог политологи и пострадавшие склонны связывать с предвыборнойкампанией в Гордуму.
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