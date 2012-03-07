Россияне чаще стали гибнуть на отдыхе
Минфин внес предложение поднять минимальный размер медицинской страховки для российских туристов до одного миллиона рублей.
Российский союз туриндустрии (РСТ) озвучил статистику ЧП с россиянами наотдыхе: в прошлом году их было 225. Это чуть меньше, чем годом ранее, но погибших туристов больше почти в два раза — 185 человек.
В «черном списке» по количеству происшествий с туристами лидирует сама Россия. Согласно данным РСТ, на российских курортах в прошлом году погибло 154. Вторую строчку с большим отрывом занимает Турция — 7 погибших. Далее идут Украина, Египет, Таиланд, Греция, Болгария и Китай.
По этим цифрам не стоит делать вывод об опасности отдыха в России или заграницей. Просто чем выше число туристов, тем больше с ними случается разного рода происшествий, предупреждает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
Чаще всего российские туристы страдали в результате несчастных случаев. Почти половина из них связана с водой: гибель во время сплавов по рекам,утонувшие в гостиничных бассейнах (часто из-за неумеренного употребления алкоголя), много трагедий из-за проблем с аквабайками, серфингами, гидроциклами и прочее.
Вторым по численности видом происшествий стали эпидемии и заболевания. На третьем месте по числу происшествий — дорожно-транспортные.
По мнению Ирины Тюриной, в первую очередь туристы должны сами позаботиться о своей безопасности. На прошлой неделе минфин внес предложение поднять минимальный размер медицинской страховки для российских туристов до одного миллиона рублей или 35 тысяч долларов.