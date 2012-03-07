Россияне чаще стали гибнуть на отдыхе

Российский союз туриндустрии (РСТ) озвучил статистику ЧП с россиянами наотдыхе: в прошлом году их было 225. Это чуть меньше, чем годом ранее, но погибших туристов больше почти в два раза — 185 человек.

В «черном списке» по количеству происшествий с туристами лидирует сама Россия. Согласно данным РСТ, на российских курортах в прошлом году погибло 154. Вторую строчку с большим отрывом занимает Турция — 7 погибших. Далее идут Украина, Египет, Таиланд, Греция, Болгария и Китай.

По этим цифрам не стоит делать вывод об опасности отдыха в России или заграницей. Просто чем выше число туристов, тем больше с ними случается разного рода происшествий, предупреждает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Чаще всего российские туристы страдали в результате несчастных случаев. Почти половина из них связана с водой: гибель во время сплавов по рекам,утонувшие в гостиничных бассейнах (часто из-за неумеренного употребления алкоголя), много трагедий из-за проблем с аквабайками, серфингами, гидроциклами и прочее.

Вторым по численности видом происшествий стали эпидемии и заболевания. На третьем месте по числу происшествий — дорожно-транспортные.