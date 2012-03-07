В Асбесте ребенок умер во время операции по удалению аденоидов
7 марта 2012, 12:00Происшествия
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Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
По данным старшего помощника по взаимодействию со СМИ областного Следственного комитета Александра Шульги, несчастье произошло 1 февраля утром в Асбесте. Смерть 5-летней девочки наступила во время проведения операции по удалению аденоинов. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и занимаются сбором доказательств преступления. Причину смерти ребенка установит судебная экспертиза. Допрашиваются врачи, родители девочки и другие свидетели.
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