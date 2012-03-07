В Асбесте ребенок умер во время операции по удалению аденоидов

По данным старшего помощника по взаимодействию со СМИ областного Следственного комитета Александра Шульги, несчастье произошло 1 февраля утром в Асбесте. Смерть 5-летней девочки наступила во время проведения операции по удалению аденоинов. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и занимаются сбором доказательств преступления. Причину смерти ребенка установит судебная экспертиза. Допрашиваются врачи, родители девочки и другие свидетели.