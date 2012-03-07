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В Кировграде пенсионер напал на депутата с топором из-за цен на «коммуналку»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Кировграде пенсионер напал на депутата с топором из-за цен на «коммуналку»

7 марта 2012, 14:53Происшествия
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