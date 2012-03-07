В Кировграде пенсионер напал на депутата с топором из-за цен на «коммуналку»
7 марта 2012, 14:53Происшествия
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Нападение совершено во вторник, 6 марта, в офисе депутата гордумы Кировградского ГО Ирины Минеевой, которая также является замдиректора фирмы «Ремстройком». 60-летний пенсионер, придя в офис, внезапно достал топор и несколько раз ударил недавно избранного депутата по голове и рукам.
Пенсионера задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч.1 (угрозаубийством). Депутат Минеева с ушибленными ранами доставлена в больницу.
Пословам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых,мужчина протрезвел к утру, и в скором времени правоохранителями будутузнаны точные мотивы нападения злоумышленника. По предварительнымданным, пенсионер совершил нападение из-за недовольства высокимитарифами на коммунальные услуги.
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