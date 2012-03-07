В Кировграде пенсионер напал на депутата с топором из-за цен на «коммуналку»

Пенсионера задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч.1 (угрозаубийством). Депутат Минеева с ушибленными ранами доставлена в больницу.

Пословам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых,мужчина протрезвел к утру, и в скором времени правоохранителями будутузнаны точные мотивы нападения злоумышленника. По предварительнымданным, пенсионер совершил нападение из-за недовольства высокимитарифами на коммунальные услуги.