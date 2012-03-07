В Нижнем Тагиле осужден телефонный мошенник, действовавший из СИЗО

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, следствие установило, что в январе прошлого года Дячук, осужденный заубийство и разбой, находясь СИЗО, набрал на сотовом телефоне произвольнуюкомбинацию цифр.

Ответившей ему пожилой женщине Дячук представился сыном, затем, изменивголос, сотрудником полиции. При этом он сообщил женщине, что ее сынпричинил телесные повреждения другому человеку, и необходимо заплатитьпотерпевшему деньги на лечение. Введенная в заблуждение женщина перевелана указанный злоумышленником расчетный счет сумму в размере 32 тысячрублей. Денежные средства получила знакомая Дячука, не осведомленная опреступном характере его действий.

Подсудимый Дячук изначально в судебном заседании вину не признавал,однако в результате представления государственным обвинителем массивадоказательств злоумышленник признал вину и дал показания по существуобвинения.

Дячуку назначено наказание в виде двухлет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Необходимоотметить, что на момент совершения мошенничества Дячук был осужден на 16лет лишения свободы в ИК строгого режима. Кроме того, на сегодняшнийдень в отношении него имеются и иные приговоры, не вступившие в законнуюсилу, в связи с чем окончательное наказание по совокупности приговоровбудет определено позже.

Пофакту использования заключенным мобильного телефона проведенапрокурорская проверка. Руководству ФКУ СИЗО-3 внесено представление обустранении нарушений закона в деятельности учреждения пенитенциарнойсистемы.