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В Нижнем Тагиле преступники получают по заслугам. Трое уже находятся под стражей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле преступники получают по заслугам. Трое уже находятся под стражей

7 марта 2014, 11:15Происшествия
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