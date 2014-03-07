В Нижнем Тагиле преступники получают по заслугам. Трое уже находятся под стражей

Конечно, офицеры, не медля ни секунды, бросились на помощь потерпевшему. Используя различные боевые приемы, они пресекли действия злоумышленников, после чего, передали их сотрудникам Отдела полиции №19 в Нижнем Тагиле.

Сейчас против них возбуждено уголовное дело по статье 161 ч.2 п. а,б – «Грабеж». А начальник Учебного центра ГУФСИН России по Свердловской области поощрил офицеров в этот же день.

А тем временем, на Тагилстрое накануне задержали того самого грабителя, который еще в феврале напал на пенсионерку, и всё, чем смог тогда поживиться – старенький сотовый телефон и 120 рублей. Как оказалось, это 33-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления сексуального характера. Он признался в совершении преступления и сейчас находится под стражей. Возможно, он совершал и другие преступления на территории Тагилстроевского района.