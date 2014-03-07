В Нижнем Тагиле спасли собаку, которая провалилась в открытый колодец (ФОТО)
7 марта 2014, 14:05Происшествия
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Вчера в дежурной части Центра защиты населения раздался звонок. На другом конце провода взволнованная девушка сообщила о том, что на улице Калинина в открытый колодец попала собака, скорее всего, бездомная.
Сотрудники службы спасения, как правило, помогают людям, однако на этот вызов они тоже выехали. На месте инцидента толпились люди, жители домов. Как выяснилось, они пытались вытащить собаку самостоятельно, но она была напугана и рычала на них.
Так, бригада спасателей приступила к работе. Спустив веревочную петлю в колодец, они сумели аккуратно зацепить собаку, а затем вытащили ее на землю.
Только оказавшись на свободе, собака, по виду овчарка, быстро умчалась прочь, - рассказали изданию e1.ru в Центре защиты населения Нижнего Тагила. – Скорее всего, она была бездомной.
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Фотографии пресс-службы ЦЗН Нижнего Тагила
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