«Самый пьяный округ в мире» по-уральски: в Свердловской области арестован продавец контрафактным алкоголем (ФОТО)

В Богдановиче полицейские арестовали продавца поддельного алкоголя. Злоумышленник был членом крупной региональной сети бутлегеров. Группировка распространяла спиртное в различных уральских регионах, в том числе и Свердловской области.

Вышел на бутлегера представитель фонда "Уральский витязь" Максим Ряпасов. Как выяснилось, злоумышленник разъезжал по области на вазовской «девятке» и предлагал приобрести «элитные» спиртные напитки за смешные деньги: 150-200 рублей за бутылку. В специализированных магазинах такой марочный алкоголь стоит несколько тысяч.

Бутлегеры находили потенциальных клиентов необычным способом: через коротковолновый радиоканал, которым пользуются дальнобойщики, злоумышленники «рекламировали» свой товар – сообщали об ассортименте и точках продажи.

В багажнике задержанного полицейские обнаружили 7 коробок водки и коньяка. Пробы конфискованного алкоголя оправлены на экспертизу.