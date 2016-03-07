В Серове двое мужчин воровали у своих соседей по саду

36-летний и 37-летний мужчины завели дружбу в исправительной колонии в поселке Сосьва, где отбывали наказания за аналогичные преступления. После выхода на свободу они стали наведываться в коллективный сад, рядом с которым жил один из тюремных товарищей.

По ночам, при помощи ножей, отверток, лома или ножниц, они выставляли стекла в окнах и взламывали замки в домах. Брали все, что только попадалось на глаза: от продуктов питания и алкоголя до бензопилы и магнитофона. Награбленное злоумышленники продавали и жили на вырученные деньги. На очередном «деле» воры и были пойманы.

Судя по всему, мужчины – бывалые жулики: до встречи в колонии они крали имущество в квартирах и магазинах. Общий ущерб от из преступной деятельности составляет около 30 тысяч рублей.

Все уголовные дела объединены в одно производство и передано в Серовский районный суд.