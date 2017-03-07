14-летний подросток ушел в школу и пропал накануне в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Утром, в 08:10. 6 марта 2017 года 14-летний подросток отправился в школу на улице Мира и до сих пор не вернулся.

В настоящее время вся полиция города ориентирована на поиск пропавшего школьника.

В день исчезновения мальчик был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синюю вязаную шапку с эмблемой Adidas. На нем были черные рубашка, джемпер, кроссовки.

Приметы пропавшего: рост 173 см, худощавое телосложение, дугообразные брови, темные глаза, прямой нос, темные прямые волосы, тонкие губы, оттопыренные уши.

При себе у подростка имеется черный мобильный телефон с кнопками Samsung.

Мальчик проживает в квартире с обоими родителями, ранее из дома не уходил, на учете в ПДН не состоял, не был замечен в склонности к бродяжничеству.

Полиция просит всех, кто может знать о местонахождении пропавшего школьника, сообщить об этом в полицию.

Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"