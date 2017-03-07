81-летняя одинокая екатеринбурженка погибла в своей квартире из-за пожара (ФОТО)

Сообщается, что пожар в квартире случился из-за неисправности телевизора. Так как женщина проживала одна, помощь ей не была оказана вовремя.

Тем не менее, в СК РФ по Свердловской области сообщили, что будет организована проверка по данному инциденту. Будут устанавливаться причины смерти женщины.