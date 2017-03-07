81-летняя одинокая екатеринбурженка погибла в своей квартире из-за пожара (ФОТО)
7 марта 2017, 08:00Происшествия
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В Екатеринбурге вчерашним днем в одной из квартир по улице Бардина был обнаружен труп 81-летней жительницы. По предварительным данным, погибшая отравилась продуктами горения.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что пожар в квартире случился из-за неисправности телевизора. Так как женщина проживала одна, помощь ей не была оказана вовремя.
Тем не менее, в СК РФ по Свердловской области сообщили, что будет организована проверка по данному инциденту. Будут устанавливаться причины смерти женщины.
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Фото: медиагруппа СОВА
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