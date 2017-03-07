Автомобиль врезался в забор стройки неподалеку от автомобильного моста на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

На перекрестке столкнулись два автомобиля. Один из них, зеленая иномарка, замер на проезжей части с разбитым правым крылом. Вторая машина вылетела с проезжей части на обочину и снесла часть забора.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в этом ДТП, однако под колеса протаранившего забор автомобиля вполне мог попасть один из пешеходов, которые часто переходят дорогу в этом месте. Присутствие двух машин скорой помощи позволяют предположить, что без травм это ДТП не обошлось.

Очевидцы сообщают, что в районе перекрестка образовалась большая пробка:

Там месиво! 3 машины ГАИ. Инспектора ходят меряют все. Пробка огромная написала редакции TagilCity.ru одна из жительниц Нижнего Тагила.

Очевидно, что один автомобиль из-за технических повреждений не может тронуться с места. Для его транспортировки был вызван эвакуатор.

Указанный перекресток часто становится местом серьёзных и не очень аварий. Так, 19 февраля там столкнулись сразу три автомобиля.