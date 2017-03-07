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Автомобиль врезался в забор стройки неподалеку от автомобильного моста на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
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Автомобиль врезался в забор стройки неподалеку от автомобильного моста на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

7 марта 2017, 18:40ПроисшествияДенис Таратонов
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