Два человека погибли в столкновении трех машин в Екатеринбурге (ФОТО)

Как пишет Е1, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Мерседес». Отечественную легковушку развернуло от удара и откинуло в сторону. «Мерседес» после столкновения оказался на встречке, где в него въехал автомобиль «Рено». Точные причины аварии пока неизвестны, их установят правоохранители, которые проводят на месте следственные мероприятия