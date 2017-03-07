Иномарка сбила 71-летнюю пенсионерку в Екатеринбурге (ФОТО)

Пенсионерка переходила проезжую часть рядом с домом № 36/1 на улице Заводская. Водитель иномарки не заметил женщину и совершил наезд, сообщает «Наша газета» .

Стоит заметить, что мужчина за рулем не первый год. Пострадавшая госпитализирована в медучреждение с травмой костей носа и головы.