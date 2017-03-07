Иномарка сбила 71-летнюю пенсионерку в Екатеринбурге (ФОТО)
7 марта 2017, 16:25Происшествия
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В Екатеринбурге 7 марта в утренние часы «Дэу Нексия» сбила 71-летнюю женщину-пешехода.
Сюжеты: Екатеринбург
Пенсионерка переходила проезжую часть рядом с домом № 36/1 на улице Заводская. Водитель иномарки не заметил женщину и совершил наезд, сообщает «Наша газета».
Стоит заметить, что мужчина за рулем не первый год. Пострадавшая госпитализирована в медучреждение с травмой костей носа и головы.
Все обстоятельства инцидента установят правоохранители.
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Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
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