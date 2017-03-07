Нерадивая мать из Екатеринбурга встретит 8 Марта за решеткой из-за долгов по алиментам перед пятью детьми
7 марта 2017, 10:55Происшествия
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Нерадивая мать из Екатеринбурга задолжала своим детям алименты в размере 150 тыс. руб. К приставам обратились руководители детских домов, в которых находятся пятеро детей женщины.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина арестована на 10 суток за неуплату алиментов и 8 Марта встретит за решеткой.
Ранее в отношении неплательщицы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ и назначено наказание в виде полугода исправительных работ и удержания 10% от дохода в пользу государства.
Однако после наказания, как пишет Е1, женщина продолжила уклоняться от уплаты алиментов.
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