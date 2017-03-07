Нерадивая мать из Екатеринбурга встретит 8 Марта за решеткой из-за долгов по алиментам перед пятью детьми

Женщина арестована на 10 суток за неуплату алиментов и 8 Марта встретит за решеткой.

Ранее в отношении неплательщицы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ и назначено наказание в виде полугода исправительных работ и удержания 10% от дохода в пользу государства.

Однако после наказания, как пишет Е1, женщина продолжила уклоняться от уплаты алиментов.