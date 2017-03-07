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Попавшийся на откатах экс-глава военной полиции ЦВО осужден на три года и освобожден по амнистии в зале суда (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Попавшийся на откатах экс-глава военной полиции ЦВО осужден на три года и освобожден по амнистии в зале суда (ФОТО)

7 марта 2017, 11:40Происшествия
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