Пьяный мужчина пытался покончить с собой на железнодорожной станции под Нижним Тагилом

Около 23:00 3 марта при патрулировании ж/д станции Гороблагодатская полицейские услышали крик о помощи. Они немедленно отправились к месту ЧП, где увидели мужчину, пытавшегося перелезть через ограждение моста. Как выяснилось, мужчина хотел спрыгнуть вниз с высоты.

Сотрудники ППС доставили неизвестного в дежурную часть Линейного пункта полиции. 36-летний мужчина был пьян. После медицинского освидетельствования он был передан своей супруге.

Как сообщает «Уральский меридиан», этот случай попытки суицида – уже не первый на данной станции.