Женщина отбила ребенка у стаи бродячих собак в Ревде Свердловской области

Утром отвела старшего ребенка в школу, возвращалась домой и тут услышала визг и лай собак, а также детский крик во дворе дома на улице Чехова, 43. Я пошла на шум и увидела мальчика, которого окружила стая из 7-8 собак. Псы его кусали за одежду и за ноги. Я выключила телефон, которым поначалу снимала, и кинулась к мальчику рассказала URA.RU Светлана Романчук.

По словам женщины, она пошла на стаю с голыми руками, хотя местным жителям, чтобы обезопасить себя на улице, приходится вооружаться битами и палками.

Местный дворник пояснил, что весной у собак начинается течка, и они становятся более агрессивными и сбиваются в стаи для спаривания.

Женщина написала заявление в администрацию города, однако там получить комментарии по факту произошедшего удастся только после 8 марта.

Ранее в Ревде уже был зафиксирован на видео случай, когда бродячие собаки испугали детей на игровой площадке.