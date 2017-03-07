Житель Каменска-Уральского специально заразил подругу ВИЧ-инфекцией
7 марта 2017, 15:45Происшествия
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В Каменске-Уральском мужчина намеренно заразил свою сожительницу ВИЧ-инфекцией, за что ему грозит уголовная ответственность, сообщила «Комсомольская правда».
39-летняя Евгения проживала в гражданском браке с 33-летним Данилой. Мужчина страдал неизлечимым заболеванием – ВИЧ, о чем не сообщал подруге.
После очередной ссоры женщина приняла решение расстаться. Поняв, что разрыв отношений неизбежен, мужчина сообщил, что Евгения заражена ВИЧ, и ей следует провериться в больнице.
Женщина сначала не поверила, а потом все-таки прошла обследование. Диагноз подтвердился. О случившемся Евгения заявила в полицию. Мужчине грозит уголовное наказание – до 5 лет лишения свободы.
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