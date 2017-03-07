Житель Каменска-Уральского специально заразил подругу ВИЧ-инфекцией

39-летняя Евгения проживала в гражданском браке с 33-летним Данилой. Мужчина страдал неизлечимым заболеванием – ВИЧ, о чем не сообщал подруге.

После очередной ссоры женщина приняла решение расстаться. Поняв, что разрыв отношений неизбежен, мужчина сообщил, что Евгения заражена ВИЧ, и ей следует провериться в больнице.

Женщина сначала не поверила, а потом все-таки прошла обследование. Диагноз подтвердился. О случившемся Евгения заявила в полицию. Мужчине грозит уголовное наказание – до 5 лет лишения свободы.