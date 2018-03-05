3,5 тысячи свердловчан из-за сильного ветра остались без электричества
7 марта, 14:00Происшествия
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Около 3500 человек из-за сильного ветра на территории Свердловской области остались без электроснабжения. 7 марта действует штормовое предупреждение.
Экстремальные погодные условия и ветер до 25 м/с стали причиной точечного нарушения в подаче электроснабжения.
МРСК Урала, осуществляющая подачу электроэнергии по сети, сообщает, что ведутся восстановительные работы в районе Белоярского, Сысертского, Арамильского и Среднеуральского городских округов. Также аварийные службы работают в Ревде, пишет «Политсовет».
Ураганный ветер, угрожающий объектам жизнеобеспечения, дует в Свердловской области весь день. Тагильчанам рекомендуют по возможности оставаться дома.
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