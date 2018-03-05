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3,5 тысячи свердловчан из-за сильного ветра остались без электричества
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3,5 тысячи свердловчан из-за сильного ветра остались без электричества

7 марта, 14:00Происшествия
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