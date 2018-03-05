3,5 тысячи свердловчан из-за сильного ветра остались без электричества

Экстремальные погодные условия и ветер до 25 м/с стали причиной точечного нарушения в подаче электроснабжения.

МРСК Урала, осуществляющая подачу электроэнергии по сети, сообщает, что ведутся восстановительные работы в районе Белоярского, Сысертского, Арамильского и Среднеуральского городских округов. Также аварийные службы работают в Ревде, пишет «Политсовет».

Ураганный ветер, угрожающий объектам жизнеобеспечения, дует в Свердловской области весь день. Тагильчанам рекомендуют по возможности оставаться дома.