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65 человек были эвакуированы из-за пожара в общежитии Екатеринбурга (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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65 человек были эвакуированы из-за пожара в общежитии Екатеринбурга (ФОТО)

7 марта, 12:35Происшествия
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