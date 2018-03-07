65 человек были эвакуированы из-за пожара в общежитии Екатеринбурга (ФОТО)

В доме по улице Надеждинская, 12а произошел пожар . Возгорание возникло на кухне общежития и распространилось на площади 12 кв.м.

На месте пожара работали 4 единицы спецтехники и 23 огнеборца. Из здания были эвакуированы 65 человек, из них 12 – дети. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.