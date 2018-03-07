65 человек были эвакуированы из-за пожара в общежитии Екатеринбурга (ФОТО)
7 марта, 12:35Происшествия
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7 марта в Екатеринбурге случился пожар в здании общежития. 65 человек были эвакуированы.
Сюжеты: Екатеринбург
В доме по улице Надеждинская, 12а произошел пожар. Возгорание возникло на кухне общежития и распространилось на площади 12 кв.м.
На месте пожара работали 4 единицы спецтехники и 23 огнеборца. Из здания были эвакуированы 65 человек, из них 12 – дети. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
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