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Екатеринбурженка на иномарке врезалась в машину «скорой» с пациентом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбурженка на иномарке врезалась в машину «скорой» с пациентом (ФОТО)

7 марта, 23:30Происшествия
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