Екатеринбурженка на иномарке врезалась в машину «скорой» с пациентом (ФОТО)

В центре Екатеринбурга вечером 6 марта произошла авария. «Скорая» с сиреной и мигалками ехала по улице Фурманова в направлении больницы №27, когда ей наперерез выехала женщина за рулем Hyundai.

Иномарка протаранила машину «скорой», оба транспортных средства получили повреждения. Пассажиры и водители не пострадали. Тяжелобольного пациента позже транспортировали в медучреждение на другой карете скорой помощи.

Сейчас в ГИБДД устанавливают подробности произошедшего, пишет Ura.ru. В начале марта в Екатеринбурге уже происходило подобное ДТП: тогда легковушка протаранила машину скорой, которая везла роженицу в роддом.