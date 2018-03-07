Екатеринбурженка на иномарке врезалась в машину «скорой» с пациентом (ФОТО)
7 марта, 23:30Происшествия
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Машина скорой помощи, которая везла тяжелобольного пациента в больницу, попала в аварию в столице Урала. В нее врезалась автоледи на иномарке.
Сюжеты: Екатеринбург
В центре Екатеринбурга вечером 6 марта произошла авария. «Скорая» с сиреной и мигалками ехала по улице Фурманова в направлении больницы №27, когда ей наперерез выехала женщина за рулем Hyundai.
Иномарка протаранила машину «скорой», оба транспортных средства получили повреждения. Пассажиры и водители не пострадали. Тяжелобольного пациента позже транспортировали в медучреждение на другой карете скорой помощи.
Сейчас в ГИБДД устанавливают подробности произошедшего, пишет Ura.ru. В начале марта в Екатеринбурге уже происходило подобное ДТП: тогда легковушка протаранила машину скорой, которая везла роженицу в роддом.
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Фото: Ura.ru
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