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Педагог интерната Челябинской области подозревается в изнасиловании воспитанника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Педагог интерната Челябинской области подозревается в изнасиловании воспитанника

7 марта, 20:00Происшествия
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