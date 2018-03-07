Педагог интерната Челябинской области подозревается в изнасиловании воспитанника

46-летний воспитатель школы-интерната подозревается в совершении преступления в отношении несовершеннолетнего. По предварительным данным, в июне 2016 года мужчина увозил подростка в Башкирию, где в частном доме удовлетворял свои сексуальные потребности, пишет ZNAK.