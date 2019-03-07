Четыре часа пролежал на тротуаре: мужчина умер на улице в Екатеринбурге

На Сиреневом бульваре, 7 был обнаружен труп мужчины. Очевидцы сообщили, что тело лежало около четырех часов, затем приехали реанимация и правоохранительные органы.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что по предварительной версии смерть мужчины не была связана с криминальными действиями, информирует Znak.com.