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Четыре часа пролежал на тротуаре: мужчина умер на улице в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четыре часа пролежал на тротуаре: мужчина умер на улице в Екатеринбурге

Сегодня, 20:24ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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