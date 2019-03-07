Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Двухлетняя девочка погибла при пожаре в жилом доме в селе Бызово под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Img 20190307 wa0011

Двухлетняя девочка погибла при пожаре в жилом доме в селе Бызово под Нижним Тагилом

Сегодня, 16:58ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах