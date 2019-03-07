Двухлетняя девочка погибла при пожаре в жилом доме в селе Бызово под Нижним Тагилом
7 марта в селе Бызово ГГО погиб двухлетний ребенок. Воспламенение произошло в четырехквартирном жилом доме на улице Рябиновой.
Утром 7 марта мать девочки уехала с остальными детьми в город. Отец вернулся с работы домой и лег спать. В это время квартира, в которой находились двухлетняя девочка, трехлетний мальчик и сестра жены, наполнилась дымом. Мужчина проснулся и увидел пожар в детской. Он разбудил женщину и отправил ее с мальчиком на улицу, а сам попытался спасти оставшегося ребенка. Девочка оказалась в комнате, путь в которую преграждал огонь. Отец четыре раза заходил в помещение, пытаясь спасти ребенка, но безуспешно.
Мужчина был госпитализирован в больницу с ожогами рук, головы и спины. Состояние медики оценивают как тяжелое.
На тушение пламени были привлечены 16 огнеборцев, 4 единицы спецтехники и 4 добровольца. Площадь воспламенения составила 150 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1 БИС, информирует ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.