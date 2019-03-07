Двухлетняя девочка погибла при пожаре в жилом доме в селе Бызово под Нижним Тагилом

Утром 7 марта мать девочки уехала с остальными детьми в город. Отец вернулся с работы домой и лег спать. В это время квартира, в которой находились двухлетняя девочка, трехлетний мальчик и сестра жены, наполнилась дымом. Мужчина проснулся и увидел пожар в детской. Он разбудил женщину и отправил ее с мальчиком на улицу, а сам попытался спасти оставшегося ребенка. Девочка оказалась в комнате, путь в которую преграждал огонь. Отец четыре раза заходил в помещение, пытаясь спасти ребенка, но безуспешно.