Фасад семнадцатиэтажного дома обрушился в Екатеринбурге

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С семнадцатиэтажного МКД №18 на улице Юмашева Екатеринбурга обрушилась часть стены фасада из кирпича, повредив припаркованные автомобили. Пострадавших нет.
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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы МВД по Екатеринбургу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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В полиции уральской столицы также отметили, что устанавливаются очевидцы и опрашиваются владельцы поврежденных транспортных средств, информирует E1.ru.
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