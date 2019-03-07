Рабочий госпитализирован в Екатеринбурге после падения с крыши во время уборки снега
Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге со множественными переломами и ЧМТ госпитализирован рабочий, упавший с крыши.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщениям очевидцев, мужчина, на вид гражданин ближнего зарубежья, занимался расчисткой снега на крыше двухэтажки на Химмаше. Мужчина, предположительно, работал без страховки и получил в результате падения множественные переломы и ЧМТ, на момент госпитализации он находился в коме.
Дом обслуживает ТСЖ «Старый Химмаш», однако, как сообщает Е1, дозвониться до представителей компании не удалось.
В полиции Екатеринбурга пояснили, что на место выехала оперативно-следственная группа, проводится проверка, полицейские опрашивают свидетелей и устанавливают точную картину происшествия.
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