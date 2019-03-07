Рабочий госпитализирован в Екатеринбурге после падения с крыши во время уборки снега

По сообщениям очевидцев, мужчина, на вид гражданин ближнего зарубежья, занимался расчисткой снега на крыше двухэтажки на Химмаше. Мужчина, предположительно, работал без страховки и получил в результате падения множественные переломы и ЧМТ, на момент госпитализации он находился в коме.